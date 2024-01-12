تكية خيرية في شوارع خان يونس لإطعام آلاف النازحين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويقول عايش العمصي، مدير التكية الخيرية في محافظة خان يونس، لوكالة "الخليج 365": "أخذنا على عاتقنا نحن فريق السواعد الحانية بتفعيل التكية الخيرية في خان يونس، لتعزيز صمود شعبنا، حيث نقوم بشكل يومي، بتجهيز وجبات الطعام الشعبية، كالعدس والفول والمعكرونة والبازيلاء والفاصوليا مع الأرز، لتوزيعها على آلاف النازحين الذين يأتون إلينا بشكل يومي".

وكان مئات من النازحين قد اصطفوا للحصول على وجبة طعام من التكية الخيرية.

ويقول النازح عمران محمود، لـ"الخليج 365": "الحمد لله أحصل على وجبة طعام لتسعة أفراد، وبالكاد تكفي، وهناك نقص حاد في المواد الغذائية في مناطق النازحين، وما يأتي لمناطق الإيواء من مساعدات غير كافي، حيث يتم توزيع فقط 3 علب من اللحمة لكل 8 أفراد، لذلك هذه التكية تساعد الأسر النازحة في تأمين وجبة طعام بشكل يومي، وأتمنى فتح مزيد من تكايا الخير في مناطق النازحين الأخرى.

وتقول النازحة ريهام الدجاني: "أتيت من منطقة بعيدة من مدرسة إيواء لأخذ وجبة طعام، وعندي طفلين صغيرين، وهناك نقص في الطعام حتى أننا أحيانا لا نجده، وهذه التكايا تساعد قليلا في تأمين الطعام".

وتواجه تكايا الخير في قطاع غزة مشكلة في إشعال النيران، فقد كانت الأخشاب هي الطريقة البديلة لغاية وقت قريب، ولكنها أصبحت شحيحة وغير مجدية، لكن فريق "السواعد الحانية"، ابتكر طريقة أكثر فعالية في إشعال النار، ويقول عايش العمصي، مدير التكية لوكالة "الخليج 365": "قمنا بتوفير جهاز يعمل على الموقد والفحم والكهرباء، حيث نقوم بوضع الفحم بداخله وإشعال النار، ومن ثم تشغيل المروحة التي تساعد في منح اشتعال أفضل من الحطب".

ويضيف العمصي: "وبفضل هذه الطريقة الجديدة في الإشعال، أصبحنا نقوم بعمل أضعاف الكمية التي كنا نقدمها، وهذا ساهم في مساعدة عدد أكبر من النازحين".

ويسعى القائمون على تكايا الطعام الخيرية في قطاع غزة، إلى الاستمرار في تقديم خدماتهم إلى آلاف النازحين، في ظل حالة كبيرة من التكدس داخل مناطق ومراكز الايواء، خصوصًا في جنوب القطاع، الذي يعاني من نقص في توفير الطعام ومستلزماته بفعل الإغلاق الإسرائيلي للمعابر، وقلة وصول المساعدات الإنسانية، خصوصًا المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.