وزارة الصحة اليمنية لـ"الخليج 365": العدوان الأمريكي وحد اليمنيين

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الأصبحي في حديث خاص لإذاعة "الخليج 365"، بأن "الغرب يمارس حصارا خانقا على اليمن، منذ أكثر من 9 سنوات، إلا أن الشعب اليمني لن ينهزم وسيواجه العدوان، ويدعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه حملة إبادة جماعية في قطاع غزة".

وأشار الأصبحي إلى "وحدة الشعب اليمني، على الرغم من محاصرته واستهداف كافة قطاعاته وممارسة شتى أنواع الاستفزازات بحقه"، لافتًا إلى أن "المنطقة لن تكون آمنة بعد اليوم، ولن تشهد استقرارا بعد العملية الغاشمة التي أطلقتها واشنطن".

وشدد الأصبحي، بالقول إن "الشعب اليمني سيتحرر ويواجه الغرب، وهو توحد اليوم من خلال التظاهرات المليونية التي خرج بها، وملأ كل الساحات"، مضيفا أنه "لن يسمح بالمساس بالفلسطينيين في قطاع غزة، وسيعمل جاهدا على الحفاظ على أمن المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أنها "نفذت، بالتنسيق مع بريطانيا، وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، ضربات مشتركة على أهداف "أنصار الله" لإضعاف قدرتهم على الاستمرار بهجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر".

وبدوره أكد قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، ليكسوس غرينكويتش، شن ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا لـ"أنصار الله"، واستخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في تلك الضربات

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، إن "أمريكا وبريطانيا، ارتكبتا حماقة بعدوانهما على اليمن"، وأكد عبد السلام أن "موقف اليمن ثابت من دعم غزة مهما كانت الظروف"، جازما أنه "لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، وأن الاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة"، على حد قوله.