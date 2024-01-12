الخليج اليوم .. لهذا السبب.. فاز سعودي بلقب العارض الذهبي من اتحاد مصوري آسيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استطاع المصور السعودي رائد بن عبدالله المالكي، أن يحصد لقب "GAPU" العارض الذهبي من اتحاد مصوري آسيا بعد أن شارك في أكثر من 30 صالونا دوليا معتمدا من الاتحاد الدولي للتصوير الفوتوغرافي في 20 دولة مختلفة وحصل على أكثر من 250 قبولا لعدد 50 صورة مختلفة.

وفي حديثه للعربية.نت قال المالكي إن هذا اللقب يأتي استمرارا لمسيرته الفوتوغرافية منذ عدة سنوات مثّل فيها المملكة في العديد من المحافل الدولية وحصد العديد من الجوائز المحلية والدولية مؤخراً منها الميدالية الذهبية في سلطنة عمان وميداليتين في جمهورية بنغلاديش.

وأشار المالكي إلى أنه مهتم للتصوير منذ عام 2009 فقد تمكن من توثيق العديد من اللقطات التي تجسد الثقافات المختلفة في وطننا الغالي.

وذكر أنه كان متابعا للحركة الفنية العالمية مساهما بها من خلال المشاركة في المسابقات والمعارض المختلفة، وعن أهم اللقطات التي أحب أن يوثقها قال "توثيق حياة الناس في بيئاتهم الطبيعية أكثر من يشدني لالتقاطه خاصة أن هذه الصور تظهر قيمتها الفنية بعد عدة سنوات.