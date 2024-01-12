روسيا والإمارات تبحثان التصعيد الحاد في منطقة البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تم مناقشة القضايا الموضوعية المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي الإماراتي متعدد الأوجه".

وتابع البيان: "تم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على تطور الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتدهور الحاد للأوضاع في منطقة البحر الأحمر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا تدين الضربات الأمريكية والبريطانية، التي تم تنفيذها ضد اليمن.

وقال بيسكوف: "نحن ندينهم. كما تعلمون أنه تم اعتماد قرار(مجلس الأمن)، وامتنعنا عن التصويت. والدول التي ضربت، حاولت وضع أفعالها على أساس قانوني دولي. هذه المحاولة لم تنجح، لأن القرار المعتمد لا يوفر أي حق في الضرب".

وبدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي، نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.

وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها لخوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعمًا لإسرائيل، بحسب قولها.