شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 23708 والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

استشهد 17 فلسطينياً، فيما أصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مدينتي بيت لاهيا شمال قطاع#غزة ورفح جنوب القطاع.#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/ga7zk88bmt pic.twitter.com/48jAJSlui3— صحيفة اليوم (@alyaum) استشهد 17 فلسطينياً، فيما أصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مدينتي بيت لاهيا شمال قطاع #غزة ورفح جنوب القطاع.#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/ga7zk88bmt pic.twitter.com/48jAJSlui3 — صحيفة اليوم (@alyaum) January 10, 2024

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ98 على التوالي إلى 23708، والجرحى إلى 60005، معظمهم من الأطفال والنساء.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ، أن 151 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 248، خلال الساعات 24 الماضية في القصف الإسرائيلي المستمر على عدة مناطق في قطاع غزة.أشارت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت ركام المنازل وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، بسبب القصف الإسرائيلي.