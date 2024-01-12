شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير واسع للمنازل وسقوط عشرات الشهداء في قصف جديد على غزة والان نبدء بالتفاصيل

حرب إسرائيل على غزة

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عشرات القذائف

توقف خدمات الاتصالات والإنترنت

الدمام - شريف احمد - في قصف إسرائيلي جديد على غزة، استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيينالقصف استهدف أحياء سكنية كاملة، فيما أشار الهلال الأحمر الفلسطيني، أن العشرات استشهدوا في قصف جوي ومدفعي استهدف حي الصبرة في وسط مدينة غزة.ونتيجة لكثافة القصف الإسرائيلي، تعجز الطواقم الطبية عن انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل المدمرة في حي الصبرة.وفي تلك الأثناء يستهدف الاحتلال سيارات الإسعاف، وفي وسط قطاع غزة؛ قصفت الدبابات الإسرائيلية بلدة الزوايدة.وأدى القصف إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، وتدمير واسع للمنازل.كما استهدفت البوارج الحربية الإسرائيلية شواطئ وسط القطاع بعشرات القذائف.كانت أعلنت شركات الاتصالات الثابتة والمحمولة مساء اليوم، انقطاع كامل لشبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.وأشارت شركات الاتصالات والإنترنت، أن جميع خدماتها توقفت، إثر استهداف طائرات الاحتلال لأبراج الاتصالات وكوابل الإنترنت.هذا بالإضافة إلى نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية التي تعمل على شبكات البث والاتصالات في قطاع غزة.