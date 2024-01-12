شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون: التطورات في البحر الأحمر تستوجب ضبط النفس والان نبدء بالتفاصيل

#وزارة_الخارجية: #المملكة تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة #البحر_الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدة مواقع في #اليمن، وتؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر#اليوم pic.twitter.com/rJbybxOD8k— صحيفة اليوم (@alyaum) #وزارة_الخارجية: #المملكة تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة #البحر_الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدة مواقع في #اليمن، وتؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر#اليوم pic.twitter.com/rJbybxOD8k — صحيفة اليوم (@alyaum) January 12, 2024

التطورات في البحر الأحمر

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن بالغ القلق بشأن التطورات والأحداث الجارية في منطقة البحر الأحمر والعمليات العسكرية التي تعرض لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.وأكد أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية.ودعا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، وتجنب الإضرار بالمدنيين في اليمن الشقيق.