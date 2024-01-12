الأمم المتحدة: الضربات على اليمن قد توسع الصراع في الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - وسئل دوجاريك عما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يعتقد أن "الوضع الأخير في البحر الأحمر هو امتداد للوضع في قطاع غزة؟، هذا بالتأكيد يحمل خطر مزيد من التصعيد وتدهور الوضع في المنطقة".

وأوضح دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الأطراف المعنية إلى عدم التصعيد حفاظا على استقرار البحر الأحمر.

وأضاف أن غوتيريش يدعو الدول التي تدافع عن السفن في البحر الأحمر للالتزام بالقانون الدولي.

بدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي، نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.

وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها لخوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعمًا لإسرائيل، بحسب قولها.