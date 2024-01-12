شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركات الاتصالات الثابتة والمحمولة مساء اليوم، انقطاع كامل لشبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.وذكرت شركات الاتصالات والإنترنت، أن جميع خدماتها توقفت، إثر استهداف طائرات الاحتلال لأبراج الاتصالات وكوابل الإنترنت، ونفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية التي تعمل على شبكات البث والاتصالات في قطاع غزة.أشارت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت ركام المنازل وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، بسبب القصف الإسرائيلي.ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ98 على التوالي إلى 23708، والجرحى إلى 60005، معظمهم من الأطفال والنساء.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ، أن 151 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 248، خلال الساعات 24 الماضية في القصف الإسرائيلي المستمر على عدة مناطق في قطاع غزة.