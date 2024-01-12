الخليج اليوم .. ما هي الأسلحة التي ضربت بها الولايات المتحدة وبريطانيا الحوثيين؟ (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت شبكة CNN عن الأسلحة والمعدات العسكرية التي استخدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تنفيذ ضربات على مواقع الحوثيين في اليمن.

وحسب المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين العميد يحيى سريع، فقد تم تنفيذ 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.

وحددت CNN الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم استخدامها على الشكل التالي:

صواريخ "توماهوك"

صواريخ توماهوك الهجومية الأرضية (TLAM) التابعة للبحرية الأمريكية هي صواريخ كروز تحلق على ارتفاع منخفض قادرة على حمل رأس حربي تقليدي يبلغ وزنه 1000 رطل لمئات الأميال على اليابسة.

يتم إطلاق صواريخ توماهوك من فوق سطح البحر أو من الغواصات، وتحلق بسرعات دون سرعة الصوت على طرق "ملتوية" أو غير مستقيمة ويمكنها التغلب على أنظمة الدفاع الجوي، وفقا لوثيقة مواصفات تابعة للبحرية الأمريكية.

وجاء في الوثيقة أن صواريخ توماهوك تتميز بالدقة العالية، وبما أنها موجهة بنظام تحديد المواقع (GPS)، فيمكنها تغيير الأهداف أو المسارات بعد الإطلاق حسب الحاجة.

وأشارت الوثيقة إلى أن "الصاروخ قادر على التجول فوق منطقة الهدف من أجل الاستجابة للأهداف الناشئة أو توفير معلومات عن أضرار المعركة للقادة المقاتلين عبر الكاميرا المثبتة عليه"، كما تقول الوثيقة.

غواصة USS Florida ذات الصواريخ الموجهة

غواصة USS Florida واحدة من أربع غواصات صواريخ موجهة تعمل بالطاقة النووية في أسطول البحرية الأمريكية.

يسمح الحجم والقوة الكبيران للغواصة نسبيا بحمل 154 صاروخ توماهوك، أي أكثر بنسبة 50% من مجموعة مدمرات الصواريخ الموجهة الأمريكية وما يقرب من أربعة أضعاف عدد ما تحمله الغواصات الهجومية الأحدث للبحرية الأمريكية.

يتم تشغيل فلوريدا بواسطة مفاعل نووي يوفر البخار لاثنين من التوربينات التي تدير مروحة الغواصة.

مدمرات ذات صواريخ موجهة تابعة للبحرية الأمريكية

قال البنتاغون، إنه بالإضافة إلى "فلوريدا"، أطلقت السفن الأمريكية فوق سطح البحر أيضا صواريخ توماهوك ضد الحوثيين.

العمود الفقري لأسطول البحرية الأمريكية هي المدمرات ذات الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh Burke، في ظل وجود 70 منها في الخدمة.

وتقوم المدمرات بحمل صواريخ توماهوك مع نظام إطلاقها الرأسي (VLS)، حيث تحتوي كل مدمرة على 90 إلى 96 خلية VLS، اعتمادًا على متى تم بناؤها.

مقاتلات Typhoon البريطانية

الطائرات ذات الطيار الواحد وذات المحرك المزدوج هي الدعامة الأساسية لأسطول الطيران البريطاني.

تطير هذه المقاتلات بسرعات تصل إلى 1.8 ماخ ويصل ارتفاعها إلى 55000 قدم، وفقا لوثيقة مواصفات لسلاح الجو الملكي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن المقاتلات الأربع التي شاركت في الهجوم على أهداف للحوثيين حملت ذخائر "بيفواي 4" وقنابل برؤوس حربية تزن 500 رطل.

وتحتوي ذخائر Paveway IV على زعانف ذيل تساعد في توجيهها إلى هدفها بناء على الاتجاهات التي تتلقاها إما من إشارات الليزر أو من خلال إحداثيات GPS التي يتم إرسالها إليه.

وتم دعم طائرات "تايفون" البريطانية بواسطة ناقلة التزود بالوقود الجوي "فوييجر" والتي تسمح للطائرات بالتحليق لمسافات أطول.

ولم تذكر وزارة الدفاع البريطانية من أين أقلعت الطائرات لكن لقطات الفيديو التي نشرها وزير الدفاع غرانت شابز أظهرت أن المقاتلات أقلعت في الليل من مدرج أرضي على اليابسة.

المصدر: CNN