شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكشف حقيقة تعليق الملاحة بقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

الملاحة في قناة السويس

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، حقيقة تعليق الملاحة بقناة السويس.وأشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في المنطقة.وذكر أن القناة تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، إذ تشهد حركة الملاحة بالقناة، غداً السبت عبور 44 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.

وخلال الشهر الماضي كانت تعطلت سفينة الحاويات "ONE ORPHEUS" أثناء عبورها القناة.

حينها أيضا أكدت هيئة قناة السويس عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة بسبب تلك السفينة.

سفينة الحاويات "ONE ORPHEUS"

آنذاك ذكر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيان، تعطل سفينة حاويات خلال عبورها المجرى الملاحي للقناة.

حدث خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

قطر سفينة الحاويات

وذكر أنه جرى الدفع بـ4 قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات "ONE ORPHEUS"، بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفتها أدى إلى اصطدامها بكوبري "المنسي".



كما أكد عبور جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، وانتظام حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.