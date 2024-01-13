شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تكشف أحدث تطورات محاكمة الاحتلال بجرائم الإبادة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

محكمة العدل الدولية

الدمام - شريف احمد - أكد وزير العدل في دولة جنوب أفريقيا رئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية رونالد لامولا، أن إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- فشلت في دحض الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.وقال في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، والتي استمعت خلالها للمرافعة الإسرائيلية، "إن إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- لا يمكنها التنصل من تصريحات مسؤوليها، بمن فيهم رئيس الوزراء، ووزير الجيش، ولا من أفعال جنودها على الأرض".أضاف أن "إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها، وواثقون من وجود نية لدى إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".وأكد أن لا شيء يبرر الطريقة التي تشن بها إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- الحرب على غزة، والدفاع عن النفس لا يبرر جرائم الإبادة الجماعية، مشدداً على ثقة بالدعوى المقدمة، ومحاولة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- لشيطنة جنوب أفريقيا، وأن الأمم المتحدة نفسها اعترفت بعرقلة عمل بعثات الإغاثة في غزة وأن وقف الحرب هو الحل الوحيد.وأعرب لامولا عن ثقته أن محكمة العدل الدولية ستلزم إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الحرب على غزة.وأعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال مشاركته في اجتماع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عن فخره برفع بلاده دعوى في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، مبيناً أن هدف بلاده وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشدداً على أن بلاده ستظل متمسكة بمبادئها.