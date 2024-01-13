مجلس السيادة السوداني يعلن رفضه عقد قمة جديدة للـ"إيغاد" قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة بشأن السلام

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار المجلس، في بيان، إلى تلقيه دعوة من "إيغاد" لحضور قمة في أوغندا، في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، لمناقشة ما يدور في السودان، بالإضافة إلى مشكلة الصومال، مؤكدا أن "ما يدور في السودان شأن داخلي.. وأن استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين".

وقال إنه "تعاطى بإيجابية مع كل المبادرات وبشكل خاص جهود الإيغاد للوصول إلى سلام في السودان، إلا أن الإيغاد لم تلتزم بتنفيذ مخرجات القمة الأخيرة في جيبوتي، بلقاء رئيس مجلس السيادة وقائد التمرد ولم تقدم تبريرًا مقنعًا لإلغاء اللقاء، الذي دعت له الإيغاد بتاريخ 28 ديسمبر(كانون الأول) 2024، بحجة أن قائد التمرد لم يتمكن من الحضور لأسباب فنية".

© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. 1/10 © AFP 2023 دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. © AFP 2023أشخاص يمرون من أمام مركبة عسكرية في الخرطوم في 15 أبريل / نيسان 2023 ، وسط اشتباكات ذكرت في المدينة. 2/10 © AFP 2023 أشخاص يمرون من أمام مركبة عسكرية في الخرطوم في 15 أبريل / نيسان 2023 ، وسط اشتباكات ذكرت في المدينة. © AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. 3/10 © AFP 2023 دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. © AFP 2023الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين. 4/10 © AFP 2023 الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين. © AFP 2023تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين. 5/10 © AFP 2023 تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين. © AFP 2023سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023. 6/10 © AFP 2023 سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023. © AP Photo / Marwan Aliالدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. 7/10 © AP Photo / Marwan Ali الدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. © AFP 2023أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين. 8/10 © AFP 2023 أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين. © AP Photo / Marwan Aliشوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. 9/10 © AP Photo / Marwan Ali شوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. © AP Photo / Marwan Aliشوهد الدخان يتصاعد من أحد أحياء الخرطوم ، السودان ، السبت 15 أبريل 2023 10/10 © AP Photo / Marwan Ali شوهد الدخان يتصاعد من أحد أحياء الخرطوم ، السودان ، السبت 15 أبريل 2023 1/10 © AFP 2023 دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. 2/10 © AFP 2023 أشخاص يمرون من أمام مركبة عسكرية في الخرطوم في 15 أبريل / نيسان 2023 ، وسط اشتباكات ذكرت في المدينة. 3/10 © AFP 2023 دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. 4/10 © AFP 2023 الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين. 5/10 © AFP 2023 تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين. 6/10 © AFP 2023 سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023. 7/10 © AP Photo / Marwan Ali الدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. 8/10 © AFP 2023 أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين. 9/10 © AP Photo / Marwan Ali شوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. 10/10 © AP Photo / Marwan Ali شوهد الدخان يتصاعد من أحد أحياء الخرطوم ، السودان ، السبت 15 أبريل 2023 معارك في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي

وصرحت قوات الدعم السريع، يوم الثلاثاء الماضي، بالاستعداد لوقف العمليات عبر تفاوض مباشر وغير مشروط يفضي إلى التزام مماثل من الجيش السوداني، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لرصد الانتهاكات في جميع أنحاء السودان.

وأشارت قوات الدعم السريع إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، لرصد الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء السودان، نتيجة للحرب المستمرة، منذ منتصف أبريل/ نيسان العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

واتفق الجانبان على الحكم المدني للسودان في مرحلة ما بعد الحرب، والذي ينأى عن أي تدخل من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، مع التعهد بحلّ نظام الـ30 من يونيو، والذي حكم السودان بقيادة جماعة الإخوان المسلمين منذ العام 1989، وحتى سقوطه في أبريل 2019.

واتفق الطرفان، في بيان مشترك بعد يومين من الاجتماعات بين قوات الدعم السريع برئاسة قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) وتنسيقية القوة المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، على تحديد 8 أسس للانتقال وتأسيس الدولة السودانية في مرحلة ما بعد الحرب شملت تنفيذ برنامج شامل لإعادة بناء القطاع الأمني، وتوحيد الجيش وفقا للمعايير الدولية وإخضاعه للسلطة المدنية، إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو "نظام الإخوان"، وحدة السودان أرضا وشعبا، المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات، إعادة بناء مؤسسات الحكم المدني، تطبيق نظام الحكم الفيدرالي المدني، بحسب البيان.

11 يناير, 14:37 GMT

واتفق الطرفان على ثلاث آليات لتنفيذ بنود الاتفاق، وتشكيل لجنة مشتركة لوقف الحرب، وبناء السلام المستدام، شرط أن تعرض البنود المتفق عليها على قيادة الجيش.

ووافقت قوات الدعم السريع على إطلاق سراح 451 من أسرى الحرب لديها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بناء على طلب من "تقدم" (تحالف القوى المدنية)، وأكدت "تقدم" الاتفاق مع قوات الدعم السريع على إنهاء الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر/ كانون الأول بهدف تحقيق الحكم المدني، لتعقد الاجتماعات، يوم الاثنين الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالاتفاق على رسم خارطة طريق لوقف العمليات العسكرية التي أدت لمقتل نحو 12 ألف شخص، وتشريد أكثر من 7 ملايين، 25% منهم الى بلدان مجاورة.

وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.