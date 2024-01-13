أمريكا وبريطانيا تستهدفان قاعدة بحرية قبالة الحديدة في اليمن

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دبي - محمود عبدالرازق - وأبلغ مصدر في السلطة المحلية، وكالة "الخليج 365"، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارة على القاعدة البحرية في منطقة الكثيب قبالة ميناء الحديدة.
وأضاف أن القصف الجوي سبقه تحليق مكثف وعلى علو منخفض على سواحل مدينة الحديدة.
وجاء القصف الجوي على القاعدة العسكرية البحرية في الحديدة، بعد ساعات من استهداف أمريكي وبريطاني بثلاث غارات على قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء.
يأتي ذلك غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.
وردت "أنصار الله" على الضربات بإعلان مواصلة عملياتها في منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، متوعدةً بالرد على الضربات الأمريكية البريطانية، متوعدةً واشنطن ولندن بدفع "ثمن باهظ".
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.