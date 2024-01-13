الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد في الحرب على غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه قتل الضابط دان فايدنباوم (24 عاما) برتبة رائد، ومن بلدة رعنانا، ضابط في لواء يفتاح، وقتل خلال المعارك في قلب غزة.
وقال المكتب الحكومي في بيان: "ندق ناقوس الخطر من جديد حول تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي على إيقاع مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمّد، ,ما يؤكد ذلك هو منعه إدخال المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية".
وأشار إلى أن "هذه السياسة المفضوحة تؤكد على النية المبيتة لحكومة الاحتلال بارتكاب حرب إبادة جماعية وتهجير المواطنين من منازلهم قسرياً تحت تهديد القتل والسلاح والقصف والتجويع والتعطيش، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية الأخرى".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.