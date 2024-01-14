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فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا بطائرات مسيرة

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وقالت في بيان، الأحد، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيرة، قاعدتين الاحتلال الأمريكي في حقل العمر، والقرية الخضراء بالعمق السوري".

10 يناير, 20:46 GMT

وتنتشر في سوريا 28 قاعدة أمريكية منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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