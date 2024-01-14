الرئيس الإسرائيلي: لن نسمح لـ"حماس" بالانتصار وأخطأنا حينما لم نكن مستعدين للحرب

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر هرتزوغ، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم الأحد، بمناسبة مرور 100 يوم على بداية عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنتها حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشدد من خلالها على ضرورة التماسك والوحدة أمام "حماس".
ولفت الرئيس الإسرائيلي إلى أن بلاده تعيش فترة اختيار قاسية، منوهًا إلى أن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا عندما كانت غير مستعدة لمثل هذه الحرب أمام حركة حماس.
وتأتي كلمة هرتزوغ، في ظل ما شهدته اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي (الكابينيت)، مساء أمس السبت، من خلافات واضحة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، دفعت الأخير إلى الانسحاب من الجلسة الأولى، قبل أن يعود في الجلسة الثانية.
أمس, 20:25 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.