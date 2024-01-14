الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى الساعين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف رئيسي، في كلمته أمام المؤتمر الدولي "طوفان الأقصى وصحوة الضمير الإنساني" في طهران، أن "أيديولوجية المقاومة في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن، تتمثل في الوقوف في وجه المطالب المفرطة والقمع والعدوان"، متابعا أن "إيران ستواصل تقديم الدعم لفلسطين وفصائل المقاومة في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وأشار الرئيس الإيراني، في كلمته، إلى أن "فلسفة إنشاء المنتدى العالمي للتقارب بين المذاهب الإسلامية، والذي ينظم المؤتمر، هي تحسين مستوى الألفة بين الأديان وعلماء الديانات المختلفة"، موضحا أنه "من مهام المنتدى تعزيز الاحترام المتبادل بين الأديان، وتعزيز الأخوة بين الأمة الإسلامية".

وشدد على أن "الذين يسعون إلى تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني عليهم أن يعلموا أن هذه الخطوة لن تخلق الأمن بأي شكل من الأشكال، لا لدول المنطقة ولا للكيان الصهيوني".

أمس, 21:47 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى الـ14 من يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 100 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألفا و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".