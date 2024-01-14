بعد اغتياله... إسرائيل تعتقل شقيقتي العاروري في الضفة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 25 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم شقيقتي الشهيد الشيخ صالح العاروري".

وأضافت أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضا 15 مواطنا من عمال غزة".

وأوضحت الهيئة أن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، رام الله، بيت لحم، وجنين".

وبحسب الهيئة، ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 5875 فلسطينيا.

6 يناير, 14:49 GMT

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وكانت "حماس" قد أعلنت ،في مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، اغتيال العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، في غارة إسرائيلية على مكتب تابع لها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 60 ألف شخص.