فيضان النهر الكبير في شمال لبنان يُخلف أضرارًا بالغة

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الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل أعلام لبنانية، اليوم الأحد، بحدوث أضرار بالغة جراء فيضان النهر الكبير في شمال البلاد.وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن عملية إنقاذ الأهالي من فيضان النهر الكبير في بلدات السماقية وحكر الضهري والعريضة والشيخ زناد والكنيسة في قضاء عكار بشمال البلاد، ما زالت متواصلة من قبل مغاوير البحر في الجيش والدفاع المدني والبلديات، وهي ما زالت مستمرة.وقال رئيس بلدية السماقية السابق بلال شمعة إنه منذ اللحظة الأولى للفيضانات التي سببها نهرا الكبير والاسطوان، والجهود منصبة على إنقاذ الأهالي الذين حوصروا في منازلهم.وأشار إلى التمكن، بمساعدة مغاوير البحر والدفاع المدني والصليب الأحمر من تأمين المساعدات للأهالي والعمل على إجلائهم من المنازل، وكذلك خيم النازحين السوريين، لافتًا إلى تأمين قاعات المساجد ومنازل لايوائهم.وكشف شمعة عن "أضرار بالغة بمحتويات المنازل والمواسم الزراعية التي منيت بخسائر فادحة".