شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الأونروا يثمن جهود مصر في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الجهود التي تبذلها مصر في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، واصفا الوضع في غزة بأنه صعب للغاية، وأوضح أن الـ100 يوم الماضية مرت على أهالي غزة كأنها 100 عام .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة مع لازاريني، في مطار العريش الدولي .

من جانبه، استعرض محافظ شمال سيناء، الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وإيصالها إلى قطاع غزة عبر بوابه ميناء رفح البري بشمال سيناء.

وقال المحافظ إن المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات، وهي: الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي.. حيث استقبلت المحافظة عدة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.