رئيس الـ"شاباك" الإسرائيلي ينوي الاستقالة عقب انتهاء الحرب على غزة

وأضاف بيري أن "بار أبلغ زملاءه بالجهاز عن نيته هذه".
وكان رونين بار، في مقدمة القيادات الأمنية الإسرائيلية التي أعلنت تحملها المسؤولية عن الفشل الاستخباري في توقع وإحباط الهجوم، الذي نفذته كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية على البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال بار إنه "يتحمل المسؤولية الشخصية عن الفشل في توفير إنذار مبكر وإحباط الهجوم".
وأردف، قائلا: "على الرغم من سلسلة الإجراءات التي قمنا بها، إلا أننا للأسف لم ننجح في إصدار تحذير كاف يسمح بإحباط الهجوم".
الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت، لتاريخ اليوم، أكثر من 23843 قتيلا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 60 ألفا آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.