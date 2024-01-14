زورقان يعترضان سفينة تجارية قرب سواحل إريتريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الهيئة في إخطار أصدرته اليوم أن "الزورقين الصغيرين اعترضا سفينة تجارية، في محاولة لإرغامها على تغيير مسارهما"، حسبما نقلت قناة "العربية".

وأضافت أن "السفينة التجارية حافظت على مسارها بعد تطمينات من قيادتها، كما غادر القاربان الصغيران، وبقيت السفينة وطاقمها بخير".

أمس, 11:44 GMT

يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السفن التي تستهدفها في البحر الأحمر، حسب مسؤولين أمريكيين.

وذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية، نقلت عن مسؤولين تأكيدهما أن "الضربات الجوية التي نفذتها أمريكا وبريطانيا في اليمن، لم تؤثر على قدرات "أنصار الله"، التي لا تزال تمتلك نحو 75 في المئة من قدراتها".

أمس, 09:41 GMT

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الهدف من تلك الضربات كان احتواء "أنصار الله" ومنعهم من الانتقام ومن استهداف السفن، مشيرة إلى أنها كشفت أن الإدارة الأمريكية الحالية تواجه تحديات خطيرة لتأمين طرق الشحن الحيوية واحتواء الصراع في المنطقة.

وطالت الضربات الأمريكية البريطانية نحو 60 موقعا بذخائر دقيقة التوجيه، إلا أن المسؤولين الأمريكيين أوضحا أن ما نتج عنها من خسائر لجماعة "أنصار الله" يتراوح بين 20 إلى 30 في المئة فقط من قدراتها الهجومية.