زورقان يعترضان سفينة تجارية قرب سواحل إريتريا

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وأضافت أن "السفينة التجارية حافظت على مسارها بعد تطمينات من قيادتها، كما غادر القاربان الصغيران، وبقيت السفينة وطاقمها بخير".
أمس, 11:44 GMT
يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السفن التي تستهدفها في البحر الأحمر، حسب مسؤولين أمريكيين.
أمس, 09:41 GMT
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الهدف من تلك الضربات كان احتواء "أنصار الله" ومنعهم من الانتقام ومن استهداف السفن، مشيرة إلى أنها كشفت أن الإدارة الأمريكية الحالية تواجه تحديات خطيرة لتأمين طرق الشحن الحيوية واحتواء الصراع في المنطقة.
وطالت الضربات الأمريكية البريطانية نحو 60 موقعا بذخائر دقيقة التوجيه، إلا أن المسؤولين الأمريكيين أوضحا أن ما نتج عنها من خسائر لجماعة "أنصار الله" يتراوح بين 20 إلى 30 في المئة فقط من قدراتها الهجومية.