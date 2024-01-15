اخبار الخليج

بعد 100 يوم من الحرب في غزة.. مقتل 112 صحفيا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت إلى أنه "وفي ظل حجم الهجمة المرعبة والشرسة على الحالة الصحفية الفلسطينية، فإن الصحفيين في قطاع غزة يعيشون ظروفا غاية في التعقيد والصعوبة حد خطر الموت، ليس لهم فحسب بل وعائلاتهم التي قتل الاحتلال منها المئات"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وحذرت النقابة من محاولات الجيش الإسرائيلي وأذرعه تزييف وتكييف التهم وتلفيقها للصحفيين، باتهامات باطلة بغرض تبرير القتل والطعن مستقبلا في أي ملاحقة قضائية دولية لمحاسبتهم على تلك الجرائم، مؤكدة الاستمرار في ملاحقة ساسة وضباط الاحتلال في المحافل المتاحة كافة، حتى لا يفلتوا من العقاب، وفقا لوكالة "وفا".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا