مقتل طفلين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال محافظة رام الله والبيرة

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - الخليج 365. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "مقتل الفتى سليمان كنعان (17 عاما)، وقتل الفتى خالد حميدات (16 عاماً) برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الطفلين كنعان وحميدات، أثناء تواجدهما عند المدخل الشمالي للبيرة، ما أدى لمقتلهما، مبينة أن الطفل كنعان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وهو سكان بلدة بيرزيت، أما الطفل حميدات فهو من مخيم الجلزون شمال رام الله".

ومع إعلان مقتل كنعان وحميدات، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، في الضفة الغربية إلى خمسة قتلى، حيث قتل الجيش الإسرائيلي الشاب الفلسطيني لؤي الصوفي (16 عاما) من مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، فيما أعلنت الصحة الفلسطينية مقتل الشابين أحمد جبارين، وجلال جبارين، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سعير، شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.