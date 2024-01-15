الخليج اليوم .. شاهد ردة فعل مواطن سعودي وجد رحالة فرنسية أمام منزله

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انتشر فيديو لافت، يظهر ردة فعل مواطن سعودي تفاجأ برحالة فرنسية نائمة في سيارتها وسط البرية، في محافظة طبرجل في منطقة الجوف، بيد أن المواطن بادر بمنحها جزءا من منزله، مقدماً لها الطعام، في إطار مشاهد الكرم والضيافة السعودية.

لغة الفيديو اتسمت بالبساطة والعفوية، كما يفسرها البعض، إذ يقول المواطن فيه: "يا الربع، وجدت امرأة نائمة في البر، ما تعرف لغة عربية بالمرة"، وأظهر الفيديو المواطن، يعطي السائحة مفتاح المجلس الخاص به لتنام داخله بدلاً من نومها في سيارتها.

وتواصل السعودية انفتاحها على العالم لاستقبال أكبر عدد من الزوار وتحقيق مستهدفاتها المتمثلة في استقبال 100 مليون سائح بحلول 2030؛ حيث أعلنت وزارة السياحة إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونياً لمواطني 6 دول، ليصل العدد الإجمالي إلى 63 دولة مستفيدة من هذه الخدمة.

إذ نالت السعودية المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الدوليين، وفقا لتقرير السياحة العالمي «باروميتر» الصادر عن منظمة السياحة العالمية والمشروعات السياحية.

ويؤكد المختصون أن السعودية جاهزة حالياً لاستقبال الزوار في المشروعات السياحية والترفيهية التي تلبي احتياجات السياح المحليين والدوليين، قبل الانتهاء من المشروعات الكبرى التي تراهن عليها الدولة في الفترة المقبلة، مبينين أن القطاع يسهم في تحقيق تطلعات الرياض لتنويع مصادر الدخل.