وزيرة الخارجية الأسترالية: لا يمكن وقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد

دبي - محمود عبدالرازق - وصرحت الوزيرة الأسترالية، قبيل مغادرتها للقيام في جولة في الشرق الأوسط، بأنه "لا يمكن وقف إطلاق النار من جانب واحد ولا يمكن أن يكون وقف إطلاق النار غير مشروط"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومن المنتظر أن تشمل جولة وونغ في الشرق الأوسط الضفة الغربية واجتماعات مع عائلات الرهائن الإسرائيليين، كما ستزور الأردن والإمارات العربية المتحدة للدعوة إلى إيجاد طريق للخروج من الصراع الحالي وتحقيق سلام دائم على أساس مقترح حل الدولتين.

أمس, 22:04 GMT

وشددت الوزيرة الأسترالية على أنه ستستخدم نفوذها وعلاقاتها للضغط لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوفير حماية أكبر للمدنيين وتهدئة التوترات الإقليمية.

يشار إلى أن أستراليا كانت قد أيدت قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة في ديسمبر، في خلاف نادر مع حليفتها الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، يوم أمس الأحد، بأن إسرائيل فشلت خلال 100 يوم من الحرب على قطاع غزة في تحقيق أهدافها.

أمس, 19:28 GMT

وأضاف أبو عبيدة: "ما قاومنا به العدو من عبوات ومقذوفات ومدافع ومضادات للدروع وقنابل، هو من صنع كتائب القسام"، مشددًا على أن "أي حديث سوى وقف العدوان على أهلنا ليس له قيمة في مسار المعركة التي ستتوسع يوما بعد يوم"، منوهًا بأن "أهداف العدو تكسرت على صخرة صمود مقاومة شعبنا ومقاومتنا، لا التهجير تحقق ولا التدمير العشوائي حقق لهم سوى الخزي ولا استعادوا الأسرى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.