مشاهد لانسحاب الفرقة 36 التابعة للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان: "بقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98".

وأضافت صحيفة "إسرائيل هيوم": الفرقة 36 التي انسحبت تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.

ونوهت الصحيفة بأن اللواء يضم آلاف الجنود ومئات المدرعات، مشيرةً إلى أنه بانسحاب الفرقة 36 يكون اكتمل كل الانسحاب لأكبر فرقة من جيش الاحتلال والتي تتبع قيادة الشمال.

ونقل الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي بارز أن المقترح القطري بشأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" لا يختلف كثيرا عن مقترحات سابقة، لكنه يتضمن في مرحلته الأولى تبادل أسرى، على أن ينتهي بالانسحاب الإسرئيلي من القطاع.