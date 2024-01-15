شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 24108 شهداء والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات التحريضية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي تعهّد فيها بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع#غزة#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/mCR67Lejxh pic.twitter.com/c6FPsenyAy— صحيفة اليوم (@alyaum) أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات التحريضية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي تعهّد فيها بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع #غزة#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/mCR67Lejxh pic.twitter.com/c6FPsenyAy — صحيفة اليوم (@alyaum) January 15, 2024

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ101 إلى 24108 شهداء، والجرحى إلى 60834، غالبيتهم من الأطفال والنساء.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن 140 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، 47 منهم استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منازل سكنية في وسط مدينة غزة.وأشارت الوزارة إلى أن آخر عمليات القصف الإسرائيلي استهدفت تجمعات للفلسطينيين في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ثمانية فلسطينيين.من ناحية أخرى، أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في دولة فلسطين أن الوضع في غزة "يتجاوز أسوأ الكوابيس، ويزداد سوءًا"، داعيًا إلى تأمين الوصول غير المقيد إلى جميع المحتاجين في القطاع على نطاق واسع ولوقف إطلاق النار الآن.