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انفجارات في أربيل وصفارات الإنذار تدوي في محيط القنصلية الأمريكية

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن شهود عيان أفادوا بسماع أكثر من 15 انفجارا يشتبه في أنها لطائرات مسيرة.

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وبحسب الشبكة، فقد تسببت الانفجارات في اهتزاز الأبواب والنوافذ في المناطق المجاورة.

ونقلت الشبكة عن مصدر أمني قوله إن المدينة تعرضت لهجوم واسع النطاق استهدف القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الدولي، الذي يوجد به قوات التحالف الدولي، وقال إن الهجوم تم بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأنها أصابت أهدافها.

وفي وقت لاحق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصورايخ الباليستية مقرات تجسس وتجمعات لفصائل مناهضة للجمهورية الإسلامية في أربيل شمالي العراق.

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وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان أسماه البيان رقم واحد:" بيان للحرس الإيراني: "ردًا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف".

وأضاف:"وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل لاحقًا".

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت، في وقت سابق، أن "الجيش الأمريكي قصف 3 مواقع في العراق "تستخدمها فصائل موالية لإيران"؛ ردا على هجوم أدى لإصابة عسكريين أمريكيين بجروح.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق إلى سلسلة هجمات شنتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجمات سابقة شنتها كتائب "حزب الله" التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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