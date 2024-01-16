شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أربيل الدولي يوقف الملاحة الجوية.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

مطار أربيل الدولي

الدمام - شريف احمد - كشفت 3 مصادر أمنية أن مطار أربيل الدولي العراقي أوقف الملاحة الجوية بعد دوي انفجارات بالمدينة.وقبل نحو أسبوعين قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، إن أنظمة الدفاع أسقطت طائرة مسيرة مسلحة، فوق مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أمريكية وقوات دولية أخرى.

وقالت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها أطلقت الطائرة المسيرة لمهاجمة ما أسمتها "قاعدة احتلال".



كما أعلن العراق عن قصف مطار أربيل الدولي، بطائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى وقوع إصابات وتعطيل عمل المطار.

وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، أن جماعات خارجة عن القانون هي التي تقف وراء الاستهداف.

قصف مطار أربيل

مطار أربيل يضم عددا من المستشارين التابعين لقوات التحالف الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال "يحيى رسول" إن مثل هذه الأعمال الإجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية.

وذكر أنّ القوات الأمنية العراقية المدعومة بالجهد الاستخباراتي ستصل إلى الفاعلين، لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم.