قطر: إسرائيل رفضت حلولا ومبادرات عربية بشأن غزة والوضع في الضفة أسوأ

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال محمد بن عبد الرحمن، في كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن "العرب طرحوا حلولا ومبادرات بشأن غزة، ولكن الإسرائيليين رفضوها"، مشددًا على ضرورة عدم ترك ذلك دون حل.
وأضاف أن "الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن غزة في غياب رد فعل دولي حقيقي".
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن "رئيس الوزراء أكد استمرار وساطة قطر المشتركة لوقف الحرب على غزة فورا".
وأضاف الأنصاري أن "أالمجتمع الدولي مطالب اليوم بأن يتخذ قرارا واضحا لوقف الحرب في غزة فورا"، مؤكدا أنه "️لا يمكن التعامل مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر بشكل منفصل عن الحرب في غزة".
وتابع: "️أكدنا مرارا أن الوسائل العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء التوتر في البحر الأحمر، وإنهاء التوتر لن يكون إلا بحل سياسي من خلال وقف الحرب في غزة".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.