الصحة الفلسطينية: 350 ألف مريض يحتاجون للعلاج بشكل عاجل في قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 350 ألف مريض مصابون بالأمراض المزمنة بحاجة ماسة للدواء والمستلزمات الطبية التي نفذت من مستودعات وزارة الصحة منذ عدة أسابيع.وأوضحت أن مرضى السرطان والكلى معرضون للموت، بعد نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بهم، لافتة الانتباه إلى أن مئات آلاف النازحين في مراكز الإيواء أصيبوا بالأمراض المعدية والخطيرة.وحذّرت من الوفيات في صفوف هؤلاء المرضى مع استمرار عدم القدرة على توفير اللقاحات والمضادات لمقاومة تلك الأوبئة، التي تنتشر بشكل سريع في مراكز الإيواء التي يتواجد فيها نحو 1.9 مليون نازح فقدوا منازلهم أو فروا منها، مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.