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قصف جوي وبحري.. عشرات الشهداء والجرحى في غزة

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوي وبحري.. عشرات الشهداء والجرحى في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في عدة مناطق في قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف جوي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق مع ذلك قصف البوارج الحربية الإسرائيلية لشواطىء جنوب قطاع غزة.
جرائم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة - وفا

العدوان على غزة

كما استشهد 22 فلسطينيا خلال الساعات الماضية في الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة في ارتفاع مستمر - د ب أ

وفي مدينة غزة استشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر في قصف استهدف أحياء الدرج والتفاح بالمدينة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصارها منذ شهرين.
كما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه استشهد أربعة فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت جباليا شمال قطاع غزة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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