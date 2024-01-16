شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوي وبحري.. عشرات الشهداء والجرحى في غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في عدة مناطق في قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف جوي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق مع ذلك قصف البوارج الحربية الإسرائيلية لشواطىء جنوب قطاع غزة.كما استشهد 22 فلسطينيا خلال الساعات الماضية في الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وفي مدينة غزة استشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر في قصف استهدف أحياء الدرج والتفاح بالمدينة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصارها منذ شهرين.كما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه استشهد أربعة فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت جباليا شمال قطاع غزة.