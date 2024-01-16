ليبرمان يهاجم الأردن بعد انضمامه إلى الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر ليبرمان تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلالها أن الأردن اتخذ خطوة جديدة ضد إسرائيل، على خلفية انضمام المملكة إلى ما أسماها بـ"الدعوى الكاذبة والمعادية للسامية" التي رفعتها جنوب أفريقيا في لاهاي ضد تل أبيب.

واعتبر أفيغدور ليبرمان، الذي تولى وزارة الدفاع الإسرائيلية من قبل، أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يقود "حملة صليبية" ضد إسرائيل بعد انضمام المملكة إلى دولة جنوب أفريقيا في دعواها في محكمة العدل الدولية ضد تل أبيب.

13 يناير, 19:32 GMT

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، تتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

وانطلقت الجلسة الأولى للدعوى، يوم الخميس الماضي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقدم فيها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على قطاع غزة.

وصباح اليوم التالي، عقدت المحكمة، ومقرها لاهاي الهولندية، جلستها الثانية، حيث قدمت إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب "إبادة جماعية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى الـ13 من يناير الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".