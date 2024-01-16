"كتائب العز"... تنظيم جديد يربك الساحة في لبنان

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دبي - محمود عبدالرازق - وشهد فجر الأحد، عملية عسكرية على الحدود اللبنانية، حيث حاولت مجموعة من المقاتلين التقدم نحو موقع إسرائيلي في مزارع شبعا، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه تصدى للمجموعة وقتل عناصرها الثلاثة، لكن أصيب 5 جنود إسرائيليين.
بروز التنظيم المسلح الجديد في جنوب لبنان يطرح الكثير من التساؤلات عن الجهة التي تدعمه وسبب ظهوره في هذا التوقيت، وإمكانية أن يربك الجبهة اللبنانية التي يتواجد فيها "حزب الله".
وينتظر الجميع تداعيات خروج مثل هذه الكتائب والتنظيمات الجديدة، وتأثيرها على الصراع الدائر، وانعكاسها على لبنان والوضع في الجنوب.
كتائب العز
خرج بيان "كتائب العز الإسلامية"، الأحد الماضي، ليعلن عن ولادة التنظيم الجديد، غير المعلوم إن كان لبنانيًا أو فلسطينيًا أو غير ذلك، فيما لا يزال غامضًا سبب خروجه أو الهدف منه ومن يقف خلفه.
وقال بيان الحركة إن "مقاتليها نفذوا الهجوم فجر الأحد على موقع رويسات العلم في مزارع شبعا، وقتل 3 عناصر، فيما عاد اثنان سالمين إلى مواقعهما"، مؤكدا أن العملية جاءت ردا على استهداف مجموعة رصد في المنطقة نفسها الجمعة، وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 3 من عناصر القوة".
9 يناير, 13:18 GMT
نتيجة طبيعية
ويرى رمال أن هذه الجماعة ربما تكون فصيلا من فصائل الجماعة الإسلامية غير المتوافقة مع القيادة الحالية للجماعة، وربما يكون فصيلا جديدا يريد التعبير عن نفسه خارج الاصطفافات الحزبية الموجودة في لبنان، لكن لحد الآن لم تتبنّ أي جهة سياسية من الجهات المعروفة في لبنان هذه الكتائب التي أسمت نفسها "كتائب العز الإسلامية".
14 يناير, 14:50 GMT
توسع المشاركة
بدوره، اعتبر سركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني، أنه طالما الصراع مستمرًا في الجبهة الفلسطينية واللبنانية، ستظهر تنظيمات وحركات جديدة، حيث هناك تعبئة في صفوف الشباب المؤمن بهذا العمل، أو الذي يرى بأن الكفاح المسلح هو الطريق لتحقيق وحماية الحق واسترجاع الحقوق، لذلك ستظهر عدة تنظيمات وحركات مشابهة.
بحسب حديثه لـ "الخليج 365"، هناك حركات ذات طابع إسلامي بدأت تظهر، وسبق وأن ظهرت في الجنوب، كما أن هناك حركات ذات طابع قومي وتقدمي ويساري بدأت تتحضر وتشارك في هذه الأعمال، ربما لم تعرف بعد على المستوى الإعلامي الواسع، لكنها موجودة وتشارك ولها دور.
أمس, 17:58 GMT
وأكد أبو زيد أن هذا التنظيم وغيره سيكون لهم دور في تصعيد العمليات وتمددها ربما في لبنان ومناطق أخرى، وعرفت حركات الكفاح المسلح حركات مشابهة في سنوات سابقة وكان لها دور في أماكن أخرى من العالم، تقوم بعمليات مشابهة إذا عجزت عن القيام بها في الميدان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 24 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 60 ألف شخص.