شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. الاحتلال يواصل قطع إمدادات الغذاء عن شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قطع إمدادات الغذاء والدواء والمياه عن مدينة غزة وشمال القطاع الذي يضم مدن بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وأكدت، أن مختلف المرافق الصحية في مدينة غزة وشمالها التي يوجد فيها أكثر من نصف مليون فلسطيني، توقفت تماما، بسبب تدميرها وحصارها من قبل قوات الاحتلال. قطاع غزة وأشارت الوزارة إلى أن شمال قطاع غزة بحاجة إلى نحو 1300 شاحنة غذاء ودواء يوميا للخروج من حالة الجوع والعطش، والحد من انتشار الأوبئة الخطيرة في صفوف النازحين في تلك المناطق.

وقدرت مؤسسات حقوقية فلسطينية تدمير طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي نحو 75 في المئة من المنازل والمنشآت في مدينة غزة وشمالها.