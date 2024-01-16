شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توسطها لإنهاء الحرب.. السودان يعلّق تعامله مع "الإيغاد" والان نبدء بالتفاصيل

أزمة السودان

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، تعليق الخرطوم تعاملها مع الهيئة الحكومية للتنمية، لدول شرق أفريقيا "إيغاد" التي توسطت لإنهاء القتال الدائر منذ شهور بين الجيش وقوات الدعم السريع.وكانت "إيغاد" قد عرضت التوسط بين قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بطرق تشمل استضافة اجتماع، وهو ما وافق عليه الجانبان.

سبق والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأسبوع الماضي، مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة.



وأكد أبو الغيط خلال اللقاء على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية في أزمة السودان وعلى رأسها ضرورة وقف الحرب في أسرع وقت والحفاظ على الأرواح ووحدة أراضي السودان وحماية المؤسسات الوطنية وإطلاق حوار وطني سوداني شامل.