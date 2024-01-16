دبي - محمود عبدالرازق - الحفل الذي شارك فيه أكثر من 230 طفلاً وطفلة، صدحت حناجرهم وأبدعت أناملهم عزفًا وغناءً تحية لفلسطين وشعبها، وتضمن قصائد شعرية عن المقاومة الفلسطينية، وأغانٍ وطنية ومقطوعات موسيقية بقيادة المايسترو سليمان حرفوش.

© Gulf 365 . Shams Melhem "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة © Gulf 365 . Shams Melhem

وأقيم الحفل تحت عنوان "طلائعنا.. تغني فلسطين" واستضافه مسرح (الحمراء) العريق في العاصمة السورية دمشق، وقدم فيه الأطفال مجموعة كبيرة من الأغاني التي شحذت مشاعر حضور المسرح، ومن بينها، "سلام لغزة"، "يا يما في دقة عبابنا"، "يا فدائي"، "طالعلك يا عدوي"، "وين الملايين"، "بكتب اسمك يا بلادي"، "بالفرح بالعز"، "ويلك يا المحتل"، "وحياة ترابك يا سوريا".

© Gulf 365 . Shams Melhem "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة © Gulf 365 . Shams Melhem

وأكد وزير التربية السوري، الدكتور محمد عامر المارديني، في تصريح للإعلاميين، حرص وزارته على "إقامة الأنشطة اللاصفية لتنمية ثقافة الطفل ودعم إحساسه الوطني وتعزيز شعوره بالتضامن مع أهلنا في فلسطين وغزة، وبالوعي إزاء قضايانا الكبرى ومستقبل وطننا وأمتنا العربية".

© Shams Melhem "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة © Shams Melhem

بدوره، أشار رئيس منظمة "طلائع البعث"، الدكتور محمد عزت عربي كاتبي، في تصريح لـ "الخليج 365"، أن "الحفل هو رسالة من أطفال سوريا لأهالي غزة"، لافتًا إلى أن "رغبة الأطفال في التعبير بلغتهم الخاصة البسيطة والمباشرة من خلال أصواتهم وحناجرهم، عن وقوفهم مع أطفال غزة في وجه ما يطالهم من إبادة وتهجير".

© Gulf 365 . Shams Melhem "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة © Gulf 365 . Shams Melhem

وأضاف عربي كاتبي: "نسعى ضمن أنشطتنا وفعالياتنا على نقل الإيمان بالقضية الفلسطينية من جيل الى جيل حتى تحرير آخر ذرة تراب من فلسطين ومن أراضينا المحتلة".

من جهته، قال نزار الأخرس، نائب السفير الفلسطيني، في تصريح لـ "الخليج 365": "الرغبة في إيصال رسالة محبة وسلام من أطفال سوريا إلى أطفال فلسطين، موجودة عبر الكلمة واللحن اللذين يدعمان المبادىء التي زرعت في نفوس الأطفال، تجاه التراب والحق الفلسطيني".

ومن الأطفال المشاركين، تحدث الأطفال هبة وإبراهيم ويوسف لـ "الخليج 365"، عن شعورهم وتضامنهم مع أطفال غزة، وإرسال رسالة صمود وتحدي من خلال الأغاني الوطنية التي تبث الروح الإيجابية رغم جميع الظروف الصعبة التي يمرون بها.

© Gulf 365 . Shams Melhem "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة "طلائعنا تُغني فلسطين".. رسائل حب وسلام من أطفال سوريا إلى أقرانهم في غزة © Gulf 365 . Shams Melhem

المايسترو سليمان حرفوش، قال في تصريح لـ "الخليج 365": "اخترنا أغنيات مميزة وحماسية من التراث، وحاولنا تجيير اللحن بحيث يستطيع الأطفال التفاعل معه بإحساس صادق، وهذا احتاج منا تدريبًا وتهيئةً لمدة شهر تقريبًا".

وأضاف الماسيترو حرفوش: "نهتم في الأوركسترا دائمًا بفكرة الأداء الجماعي، بحيث يعي الطفل مكانته ودوره، وفي الوقت نفسه أدوار الآخرين ومكانتهم، وضروة التنسيق ليكون هناك انسجام وأداء ناجح، لا بدّ منه لإيصال الرسالة المرجوة بشكل صحيح، تحديدًا في حفل اليوم الذي يُؤكد تضامننا مع فلسطين وأهلنا في غزة".