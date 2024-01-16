الخليج اليوم .. وزير التجارة: السعودية لم تنضم رسمياً بعد لتكتل "بريكس"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إن المملكة لم تنضم رسميا بعد لتكتل بريكس للدول النامية.

وأضاف في حلقة نقاشية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "تلقت السعودية دعوة للانضمام إلى بريكس، لكننا لم ننضم رسميا بعد إلى "بريكس"، وذلك في أول تعليق رسمي بعد انقضاء موعد الانضمام المقترح في الأول من يناير/كانون الثاني.

ووجهت مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، دعوة إلى الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا للانضمام في أغسطس/آب، غير أن الأرجنتين أشارت في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أنها لن تقبل الدعوة.

وتأتي دراسة السعودية للعرض في ظل تصاعد صراعات جيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين وأيضا وسط إثارة تقارب العلاقات بين الرياض وبكين مخاوف في واشنطن.

وعلى الرغم من استمرار العلاقات القوية مع الولايات المتحدة، يزداد سعي السعودية إلى سلك طريقها الخاص خشية أن تكون واشنطن أقل اهتماما بأمن الخليج مما سبق.