الخليج اليوم .. الأمم المتحدة تدعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين في اليمن إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الصادر الأسبوع الماضي والذي يطالب بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات صحفية الثلاثاء: "نحن قلقون للغاية بشأن استمرار الضربات".

وذكر دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحدث إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاثنين بشأن الوضع في البحر الأحمر وغزة.

وأضاف أن غوتيرش "كرر دعوته لجميع الأطراف لتجنب أي تصعيد إضافي" في اليمن وتنفيذ قرار الأسبوع الماضي، الذي يدين أكثر من عشرين هجوما شنها الحوثيون، عطلت أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم وتسببت في ارتفاع تكاليف الشحن.

ويقول الحوثيون إن الهجمات تأتي بهدف وقف الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة.

وحذر عبداللهيان في تصريحات صحفية الاثنين الولايات المتحدة وبريطانيا من استمرار الاعتداءات على اليمن، مشيرا إلى أن الحوثيين سيواصلون ضرب السفن طالما الحرب مستمرة على غزة.

وفي الشأن اليمني الداخلي، أشار دوجاريك إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الذي يجري مشاورات مع جميع الأطراف، تحدث الى كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، صباح الثلاثاء وناقشا "الحاجة إلى الحفاظ على بيئة مواتية للحوار البناء والجهود الإقليمية المنسقة المستمرة لتحقيق السلام في اليمن".

ثم قدم غروندبيرغ وآخرون إحاطة أمام مجلس الأمن في جلسة مغلقة.

المصدر: "أسوشيتد برس"