أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد السالم الصباح

دبي - محمود عبدالرازق - وتضمّن المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، تعيين فهد يوسف السعود الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرا للخارجية.

وعيّن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأسبوع الماضي، الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء.

4 يناير, 11:51 GMT

وبذلك يكون الشيخ محمد صباح السالم الصباح أول رئيس للوزراء في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد البلاد في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد.

وتوفي أمير دولة الكويت، الشهر الماضي، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي. وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.

وتعرّض أمير الكويت قبلها بأسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.

يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.