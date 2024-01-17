وزير الدفاع المصري يؤكد الرفض التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الجيش المصري، جاء ذلك خلال لقائه مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان تطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع.

من جانبه، أكد زكي على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مصر حريصة على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

11 يناير, 14:14 GMT

بدورها، أشادت المسؤولة الأممية بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما أعربت عن تطلعها بأن تسفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث يشن الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على القطاع برا وبحرا وجوا.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع، عن أكثر من 24 ألف قتيل فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 61 ألفا آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.