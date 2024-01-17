وزير الدفاع المصري يؤكد الرفض التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني... فيديو

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وخلال اللقاء، بحث الجانبان تطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع.
من جانبه، أكد زكي على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن مصر حريصة على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.
11 يناير, 14:14 GMT
بدورها، أشادت المسؤولة الأممية بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
كما أعربت عن تطلعها بأن تسفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع، عن أكثر من 24 ألف قتيل فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 61 ألفا آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.