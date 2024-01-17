شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة تتضمن 13 وزيرًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر صباح اليوم الأربعاء المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيرًا .

ونص المرسوم الأميري على التالي:

بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يعين كل من:

1 - فهد يوسف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرًا للداخلية بالوكالة .

2 - د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط .

3 - عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة

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4 - د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرًا للصحة .

5 - فراس سعود المالك الصباح وزيرًا للشؤون االجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة .

6 - د. أنور علي عبدالله المضف وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار .

7 - د. سالم فالح مبارك الحجرف وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان .

8 - داود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات .

9 - د. عادل محمد عبدالله العدواني وزيرًا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي .

10 - عبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيرًا للتجارة والصناعة .

11 - عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرًا للخارجية .

12 - فيصل سعيد نافل الغريب وزيرًا للعدل ووزيرا الأوقاف والشؤون الإسلامية .

13 - د .نورة محمد خالد المشعان وزيرًا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية .

مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

