شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة تتضمن 13 وزيرًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صدر صباح اليوم الأربعاء المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيرًا.
ونص المرسوم الأميري على التالي:
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين كل من:
1 - فهد يوسف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرًا للداخلية بالوكالة.
2 - د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط.
3 - عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة
.
4 - د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرًا للصحة.
5 - فراس سعود المالك الصباح وزيرًا للشؤون االجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.
6 - د. أنور علي عبدالله المضف وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
7 - د. سالم فالح مبارك الحجرف وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.
8 - داود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
9 - د. عادل محمد عبدالله العدواني وزيرًا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
10 - عبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيرًا للتجارة والصناعة.
11 - عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرًا للخارجية.
12 - فيصل سعيد نافل الغريب وزيرًا للعدل ووزيرا الأوقاف والشؤون الإسلامية.
13 - د .نورة محمد خالد المشعان وزيرًا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.
مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم الأميري على التالي:
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين كل من:
1 - فهد يوسف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرًا للداخلية بالوكالة.
2 - د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط.
3 - عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة
.
4 - د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرًا للصحة.
5 - فراس سعود المالك الصباح وزيرًا للشؤون االجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.
6 - د. أنور علي عبدالله المضف وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
7 - د. سالم فالح مبارك الحجرف وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.
8 - داود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
9 - د. عادل محمد عبدالله العدواني وزيرًا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
10 - عبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيرًا للتجارة والصناعة.
11 - عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرًا للخارجية.
12 - فيصل سعيد نافل الغريب وزيرًا للعدل ووزيرا الأوقاف والشؤون الإسلامية.
13 - د .نورة محمد خالد المشعان وزيرًا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.
مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.