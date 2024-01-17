الخليج اليوم .. مرسوم أميري كويتي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم، الأربعاء، بصدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم.

وفيما يلي التشكيل الحكومي الجديد:

1- الشيخ فهد اليوسف نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزير للداخلية بالوكالة.

2- د. عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

3 عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة .

4. د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة

5. فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة

6. د. أنور علي عبد الله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

7 د. سالم فلاح مبارك الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الاسكان

8. داود سليمان عبد الرسول معرفي وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الشباب ووزير دولة لشئون الاتصالات.

9 د. عادل محمد عبد الله العدواني وزيراً للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي

10 عبد الله حمد عبد الله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة

11. عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية

12 فيصل سعيد نافل الغريب وزيراً للعدل وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية.

13. د. نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية.