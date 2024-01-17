"حماس" تحدد 5 شروط لإتمام صفقة الأدوية مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وhttps://twitter.com/drmousamarzouq/status/1747527492372410621 أبو مرزوق، عبر منصة "إكس"، إن "الصليب الأحمر تقدم بطلب لتوفير الدواء لأسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفا".

وأضاف: وضعنا عدّة شروط، وهي:

1. مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا. مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا. 2. توفير الدواء عبر دولة نثق فيها. توفير الدواء عبر دولة نثق فيها. 3. يضع الصليب الأحمر الدواء في 4 مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها أدوية الأسرى. يضع الصليب الأحمر الدواء في 4 مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها أدوية الأسرى. 4. إدخال مزيد من المساعدات والغذاء. إدخال مزيد من المساعدات والغذاء. 5. منع تفتش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي. منع تفتش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي.

وأشار أبو مرزوق إلى أن فرنسا طلبت توفير الدواء، لكن "حماس" رفضت الطلب لعدم ثقتها بالحكومة الفرنسية، بسبب موقفها الداعم لإسرائيل.

أمس, 20:09 GMT

وأكد أن حركة حماس "طلبت من الأشقاء في قطر توفير الدواء لثقتنا بهم، فوافقت مشكورة".

كما وجّه القيادي في "حماس" اتهامات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: "نتنياهو يكذب مرة أخرى، ويخدع شعبه مرة أخرى، فنحن من حدد الكمية والوسيط، وآلية التوزيع، وإيصال الدواء لشمال غزة رغم المنع والرفض الإسرائيلي منذ مئة يوم".

وكانت قطر قد أعلنت، أمس الثلاثاء، نجاح وساطتها بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة خصوصا للمناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون الإسرائيليون في القطاع.

وأوضحت الدوحة أن الأدوية والمساعدات سترسل، اليوم الأربعاء، إلى مدينة العريش المصرية على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.