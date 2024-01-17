عضو "الشيوخ المصري": رفع رسوم قناة السويس يعوض بعض خسائر أزمة البحر الأحمر

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وشدد سمير على أن قناة السويس تأثرت بالأحداث الجارية في البحر الأحمر، ما دفع للتفكير في كيفية زيادة الحصيلة بعض الشيء بزيادة الرسوم على السفن، حيث جاء التفكير في زيادة الإيرادات من قناة السويس في ظل الأزمة الراهنة بالبحر الأحمر".
10 يناير, 19:29 GMT
وفق بيان حركة الملاحة في القناة للعام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، زاد عدد السفن المارّة بنسبة 17.6 في المئة، مقارنة بالعام المالي السابق، ليصل إلى نحو 26 ألف سفينة، وزادت الإيرادات الكلية بنسبة 34.7 في المئة لتصل إلى 9.4 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار في العام المالي السابق.
يذكر أن هيئة قناة السويس أعلنت تطبيق زيادة على رسوم العبور العادية عبر الممر المائي بنسبة تصل إلى 15 في المئة اعتبارا من 15 يناير الجاري.
12 يناير, 07:41 GMT
وتستهدف مصر زيادة إيرادات قناة السويس إلى 88.1 مليار دولار خلال الفترة (2024-2030)، حسبما كشفت وثيقة خاصة بتوجهات الاقتصادي المصري خلال السنوات المقبلة.
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن حركة عبور السفن تراجعت 30 في المئة في النصف الأول من شهر يناير الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت إلى أن النصف الأول من يناير الجاري شهد عبور 544 سفينة مقارنة بـ777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك ترتب عليه انخفاض العائدات بنسبة 41 في المئة.
وتسبب ذلك في تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر التي تمر عبر قناة السويس، حيث علقت العديد من شركات الشحن الكبرى مسارات سفنها أو حولتها إلى مسارات أخرى عبر طريق رأس الرجاء الصالح.