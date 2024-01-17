محاضرة تفاعلية حول دور منصة "تلغرام" في الإعلام

دبي - محمود عبدالرازق - وتعد هذه الدورات ضمن سلسلة المحاضرات التفاعلية التي بدأت العام الماضي للصحفيين والإعلاميين من مختلف المحطات والوسائل الإعلامية من منسوبي الاتحاد.

وافتتحت كبيرة المحررين، أناستاسيا غومكتسيان، تلك الفعالية، متحدثةً للمشاركين عن نصائح العمل على منصة "تلغرام"، والترويج للمحتوى من خلال قنواته، والمقاييس وقدرات التحليل والعديد من النقاط الأخرى في هذا المجال.

واستهلّ رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور عمرو الليثي، جلسة المحاضرة التفاعلية وتمنى للمشاركين أن يتعلموا الجديد في هذا الإطار، قائلا: "هذه هي المحاضرة السادسة في تعاوننا المستمر مع "الخليج 365"، وأن هذه الاتفاقية من أكثر الاتفاقيات فعالية، التي أبرمها اتحادنا مع مؤسسة إعلامية".

10 نوفمبر 2023, 14:40 GMT

وفي السياق نفسه، قالت المحاضرة أناستاسيا غومكتسيان: "لا تزال منصة "تلغرام" تكتسب شعبية ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا في الخارج، إنها ثاني أكثر الرسائل شعبية في العالم".

وختمت بالقول: "من الرائع أن يهتم الصحفيون من العديد من البلدان بكيفية الترويج لمحتواهم على هذه المنصة".