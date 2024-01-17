شكرا لقرائتكم خبر عن قصف منازل ومحيط مستشفى.. شهداء وجرحى في غارات على جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات مساء اليوم، في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد العديد من الفلسطينيين في مدينة خان يونس، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة منازل وسط المدينة، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال يواصل قصف محيط مستشفى ناصر بالمدينة، ويمنع تحرك سيارات الإسعاف في بلدات القرارة وخزاعة وبني سهيلا شرق المدينة.في مدينة رفح استشهد فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، في غارة إسرائيلية استهدفت منازل سكنية غرب مدينة رفح.كما تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط القطاع، ما تسبب في تهجير معظم سكان تلك المخيمات عن منازلهم التي طالها القصف الإسرائيلي.