أمريكا تصنف "أنصار الله" في اليمن منظمة إرهابية عالمية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يوما".

وأضافت : "الحوثيون شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".

وتابع البيان: "هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية أدت لتعطيل التدفق الحر للتجارة وعرضت حياة البحارة للخطر".

وأشار إلى أنه "سيتم محاسبة الحوثيين على أفعالهم لكن ليس على حساب المدنيين".

كما أكد البيان أنه "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن فسوف تعيد أمريكا تقييم تصنيفهم كجماعة إرهابية".

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.